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    В Петербурге отпустили под домашний арест обвиняемых по делу о смерти пациентов из-за бария

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    Октябрьский райсуд Петербурга не стал продлевать арест обвиняемым по делу о смерти пациентов после процедуры с барием в центре на Сикейроса. Об этом ходатайствовало следствие, но фигуранты отправятся под домашний арест до 26 декабря.

    Теперь уже бывшего главврача Евгения Попова, его заместителей Наталью Суровенко и Александру Феофанову, а также завотделением лучевой диагностики Елену Медведеву освободили из-под стражи в зале суда, сообщает 27 сентября объединенная пресс-служба городских судов. Им можно общаться только со следователями, сотрудниками правоохранительных органов и близкими родственниками, запрещено пользоваться интернетом и почтой.

    Арест фигурантам продлили в марте. Теперь суд решил, что оснований не выбирать более мягкую меру пресечения нет.

    По версии следствия, в «Городском консультативно-диагностическом центре № 1» на Сикейроса закупили препарат с барием, который не входит в перечень лекарственных, и семь человек погибли после процедуры обследования желудка с его применением.

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