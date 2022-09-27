В Петербурге отпустили под домашний арест обвиняемых по делу о смерти пациентов из-за бария

Октябрьский райсуд Петербурга не стал продлевать арест обвиняемым по делу о смерти пациентов после процедуры с барием в центре на Сикейроса. Об этом ходатайствовало следствие, но фигуранты отправятся под домашний арест до 26 декабря.



Теперь уже бывшего главврача Евгения Попова, его заместителей Наталью Суровенко и Александру Феофанову, а также завотделением лучевой диагностики Елену Медведеву освободили из-под стражи в зале суда, сообщает 27 сентября объединенная пресс-служба городских судов. Им можно общаться только со следователями, сотрудниками правоохранительных органов и близкими родственниками, запрещено пользоваться интернетом и почтой.

