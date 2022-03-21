В Петербурге продлили арест обвиняемым по делу о смерти пациентов из-за бария

Октябрьский райсуд Петербурга продлил срок заключения под стражей обвиняемым по делу о смерти пациентов после процедуры с барием в центре на Сикейроса. Об этом 21 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Главврач Евгений Попов, его заместители Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также завотделением лучевой диагностики Елена Медведева останутся под арестом до 26 июня. Им вменяют оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а Попову — еще и причинение смерти по неосторожности.
Фигуранты просили о более мягкой мере, например домашнем аресте. Следствие указывало, что нужно провести еще 5 медицинских экспертиз и 3 химические, а также допросить более 200 пациентов центра.
Суд отметил, что предварительное расследование организовано эффективно: опрошено много свидетелей, назначены экспертизы, проведены выемки биоматериала, а также осмотр мусорной сортировочной площадки и полигона твердых бытовых отходов. Кроме того, направлено поручение о производстве следственных действий в управление Следственного комитета по Республике Татарстан.
По версии СК, в ГКДЦ № 1 на Сикейроса закупили препарат с барием, который не входит в перечень лекарственных, и семь человек погибли после процедуры обследования желудка с его применением.