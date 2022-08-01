Бывший начальник ВМА заменит арестованного главного врача КДЦ №1, в котором пациенты стали жертвами отравления барием

Бывший начальник Военно-медицинской академии им. Кирова Александр Белевитин назначен главным врачом Консультативно-диагностического центра №1, в котором минувшей зимой в ходе диагностики ЖКТ техническим барием отравились более 20 человек, семеро из которых умерли. Во вторник, 2 августа, коллектив печально известного КДЦ №1 ждет представления нового главного врача (прежний находится под следствием). О том, что бывший военный врач, доктор медицинских наук Александр Белевитин, назначен на эту должность, «Фонтанке» стало известно 1 августа. До этого назначения он отвечал за здравоохранение и медицину в Смольном в качестве специального представителя губернатора.

Как сообщала «Фонтанка», Белевитин был преподавателем и начальником у вице-губернатора Олега Эргашева и у председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. С одной стороны, о нем говорят как о профессионале и хорошем враче. С другой — медицинский мир еще помнит историю с закупкой магнитно-резонансных томографов — ее последствием стал арест Белевитина в 2011 году по обвинению во взятках. 25 июля 2012 года Московский окружной военный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. В конце 2013 года Белевитина освободили досрочно.