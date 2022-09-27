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    Ситуация на границах

    Россиянин пытался уплыть в Эстонию на сапе, но попался пограничникам

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    Россиянин взял сап, в ночи переплыл реку Нарва и оказался на эстонской стороне. Дерзкий план все равно не сработал — мужчину нашли пограничники.

    Задержали 38-летнего нарушителя прошлым утром на автобусной остановке в приграничном городе Нарва-Йыэсуу, сообщают 27 сентября эстонские СМИ. Его искали с собаками и оцепляли территорию — беглец пересек границу после часа ночи, а уже в половине пятого утра был пойман.

    Мужчину вернули в Россию, выписав ему штраф. Эстонцы полагают, что мужчина бежал от частичной мобилизации. Нашествия на границе не наблюдается, но охраняют ее усиленно еще с февраля. А с 19 сентября страна закрыла въезд для туристов из РФ.

    Как писала «Фонтанка», на границе России с Финляндией и Казахстаном машины стоят в гигантских пробках. На границе с Грузией в Верхнем Ларсе официально разрешили пеший переход.

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