Россиянин пытался уплыть в Эстонию на сапе, но попался пограничникам

Россиянин взял сап, в ночи переплыл реку Нарва и оказался на эстонской стороне. Дерзкий план все равно не сработал — мужчину нашли пограничники.



Задержали 38-летнего нарушителя прошлым утром на автобусной остановке в приграничном городе Нарва-Йыэсуу, сообщают 27 сентября эстонские СМИ. Его искали с собаками и оцепляли территорию — беглец пересек границу после часа ночи, а уже в половине пятого утра был пойман.



Мужчину вернули в Россию, выписав ему штраф. Эстонцы полагают, что мужчина бежал от частичной мобилизации. Нашествия на границе не наблюдается, но охраняют ее усиленно еще с февраля. А с 19 сентября страна закрыла въезд для туристов из РФ.

