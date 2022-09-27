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    Ситуация на границах

    Посмотрите на гигантскую пробку на границе с Финляндией

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    «Фонтанка.ру»

    В Светогорске петербуржцы засняли на видео большой караван из автомобилей, которые ждут очереди, чтобы пересечь границу с Финляндией.

    На записи, сделанной в полдень 27 сентября, насчитали 87 машин подряд. Это сравнительно меньше, чем в новогодние праздники, но точно больше, чем ожидаешь увидеть в обычный вторник.

    Финские пограничники отчитались о том, что за понедельник в Суоми прибыли почти восемь тысяч россиян, а еще 17 тысяч — за минувшие выходные. На пропускных пунктах весьма оживленное движение.

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