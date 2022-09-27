Посмотрите на гигантскую пробку на границе с Финляндией

В Светогорске петербуржцы засняли на видео большой караван из автомобилей, которые ждут очереди, чтобы пересечь границу с Финляндией.



На записи, сделанной в полдень 27 сентября, насчитали 87 машин подряд. Это сравнительно меньше, чем в новогодние праздники, но точно больше, чем ожидаешь увидеть в обычный вторник.



Финские пограничники отчитались о том, что за понедельник в Суоми прибыли почти восемь тысяч россиян, а еще 17 тысяч — за минувшие выходные. На пропускных пунктах весьма оживленное движение.

