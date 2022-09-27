«Трудно представить, что случайно». Дания рассказала об «огромной» утечке газа из «Северных потоков»

Власти Дании очень серьезно относятся к утечкам газа на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Премьер-министр Метте Фредериксен не исключает, что они могли произойти из-за «саботажа».



Энергетическое управление Дании называет утечку огромной и опасается, что она будет не последней, сообщают 27 сентября местные СМИ. «Там не маленькая трещина. Это действительно огромная дыра», — заявил директор агентства (цитата по «Коммерсанту»).

