Финляндия проектирует забор, который должен оградить ее от России на полвека

Пограничная охрана Финляндии проектирует забор, которым хочет оградить часть границы с Россией. Предполагается, что он прослужит 50 лет.
«В докладе Пограничной охраны Финляндии предлагается, чтобы 10–20 процентов границы протяженностью 1 300 километров были огорожены. Это будет означать около 130–260 километров», — сообщают финские СМИ (цитата по «Интерфаксу»).
По предварительным данным, забор может обойтись в несколько сотен миллионов евро.
Об ограждении в Финляндии говорят уже давно. Закон о границе, позволяющий их строить и использовать для этого частные территории, был принят 7 июля.
В сентябре Финляндия заявила о нашествии нелегалов, которые просят убежища, когда их раскрывают.