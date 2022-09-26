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    Финляндия проектирует забор, который должен оградить ее от России на полвека

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    Пограничная охрана Финляндии проектирует забор, которым хочет оградить часть границы с Россией. Предполагается, что он прослужит 50 лет.

    «В докладе Пограничной охраны Финляндии предлагается, чтобы 10–20 процентов границы протяженностью 1 300 километров были огорожены. Это будет означать около 130–260 километров», — сообщают финские СМИ (цитата по «Интерфаксу»).

    По предварительным данным, забор может обойтись в несколько сотен миллионов евро.

    Об ограждении в Финляндии говорят уже давно. Закон о границе, позволяющий их строить и использовать для этого частные территории, был принят 7 июля.

    В сентябре Финляндия заявила о нашествии нелегалов, которые просят убежища, когда их раскрывают.

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