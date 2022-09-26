Финляндия проектирует забор, который должен оградить ее от России на полвека

Пограничная охрана Финляндии проектирует забор, которым хочет оградить часть границы с Россией. Предполагается, что он прослужит 50 лет.



«В докладе Пограничной охраны Финляндии предлагается, чтобы 10–20 процентов границы протяженностью 1 300 километров были огорожены. Это будет означать около 130–260 километров», — сообщают финские СМИ (цитата по «Интерфаксу»).



По предварительным данным, забор может обойтись в несколько сотен миллионов евро.

