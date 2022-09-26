Водоканал выбрал подрядчика для строительства канализации на севере Петербурга

«Водоканал Санкт-Петербурга» подвел итоги конкурса на строительство коллектора в Приморском районе. Он должен помочь справляться во время дождей.
Протокол опубликован 26 сентября. Согласно ему, единственную заявку подал традиционный подрядчик Водоканала — компания «ПР и СС», с ней и заключат контракт на 5 млрд рублей.
«Фонтанка» писала об этом конкурсе. Речь идет о коллекторе от района станции метро «Пионерская» до реконструируемой шахты № 412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском пр. Предполагается, что работы пройдут в 2024–2028 годах.
Напомним, угол Коломяжского и Испытателей вошел в число адресов, где возможны подтопления во время сверхрасчетных дождей.
ООО «ПР и СС» Сергея Шульжика зарегистрировано в Ленобласти, годовая выручка — 2,5 млрд рублей. Это постоянный подрядчик Водоканала. В частности, именно он построит вторую нитку Главного канализационного коллектора северной части города за 9,5 млрд рублей.