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    Водоканал выбрал подрядчика для строительства канализации на севере Петербурга

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    «Водоканал Санкт-Петербурга» подвел итоги конкурса на строительство коллектора в Приморском районе. Он должен помочь справляться во время дождей.

    Протокол опубликован 26 сентября. Согласно ему, единственную заявку подал традиционный подрядчик Водоканала — компания «ПР и СС», с ней и заключат контракт на 5 млрд рублей.

    «Фонтанка» писала об этом конкурсе. Речь идет о коллекторе от района станции метро «Пионерская» до реконструируемой шахты № 412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском пр. Предполагается, что работы пройдут в 2024–2028 годах.

    Напомним, угол Коломяжского и Испытателей вошел в число адресов, где возможны подтопления во время сверхрасчетных дождей.

    ООО «ПР и СС» Сергея Шульжика зарегистрировано в Ленобласти, годовая выручка — 2,5 млрд рублей. Это постоянный подрядчик Водоканала. В частности, именно он построит вторую нитку Главного канализационного коллектора северной части города за 9,5 млрд рублей.

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