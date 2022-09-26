Водоканал выбрал подрядчика для строительства канализации на севере Петербурга

«Водоканал Санкт-Петербурга» подвел итоги конкурса на строительство коллектора в Приморском районе. Он должен помочь справляться во время дождей.



Протокол опубликован 26 сентября. Согласно ему, единственную заявку подал традиционный подрядчик Водоканала — компания «ПР и СС», с ней и заключат контракт на 5 млрд рублей.



«Фонтанка» писала об этом конкурсе. Речь идет о коллекторе от района станции метро «Пионерская» до реконструируемой шахты № 412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском пр. Предполагается, что работы пройдут в 2024–2028 годах.

