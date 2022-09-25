В Волгоградской области вернули домой мобилизованного 58-летнего директора школы

58-летнего директора школы с множеством болезней, которые не сочетаются со службой в армии, вернули домой. Об этом 25 сентября пишет RT.



Накануне его дочь Диана обратилась к журналистам за помощью. Она рассказала, что у ее отца миопия обоих глаз, диабет и гипертония. При этом после явки в военкомат медкомиссии не последовало. Частично мобилизованный рассказал, что в комиссариате анонсировал решение вопросов с заболеваниями уже в военной части.