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    В Волгоградской области вернули домой мобилизованного 58-летнего директора школы

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    58-летнего директора школы с множеством болезней, которые не сочетаются со службой в армии, вернули домой. Об этом 25 сентября пишет RT.

    Накануне его дочь Диана обратилась к журналистам за помощью. Она рассказала, что у ее отца миопия обоих глаз, диабет и гипертония. При этом после явки в военкомат медкомиссии не последовало. Частично мобилизованный рассказал, что в комиссариате анонсировал решение вопросов с заболеваниями уже в военной части.

    Директор школы отметил, что все медицинские документы с противопоказаниями нужно было иметь при себе. «Но когда вечером получаешь повестку, а утром нужно ехать — [собрать документы] сложно», — сказал он.

    Позже военком приехал за директором школы в часть. Рядом с учителем были два офицера за 50 с большим количеством хронических заболеваний. Были и сержанты, которые тут же окружили представителя комиссариата. Началась бурная дискуссия. Потом, по словам директора, военком подошел к нему и сказал, что его вопрос решен, резервист может ехать домой. К родным отпущенного отвез глава сельского поселения.

    «Фонтанка» разобралась, кого призовут, а кому дадут отсрочку, а также рассказала, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, и составила список того, что надо будет взять с собой новобранцу.

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