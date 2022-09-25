Минобрнауки: У аспирантов пока нет отсрочки от мобилизации

Действие указа президента РФ Владимира Путина об отсрочке для студентов от мобилизации еще не распространяется на аспирантов. Об этом 25 сентября рассказали корреспонденту «Фонтанки» по номеру горячей линии Минобрнауки.

На горячей линии ведомства уточнили, что с точки зрения закона аспиранты не являются студентами, поэтому они не подпадают под действие указа. Собеседник уточнил, что Минобрнауки направило запрос о ситуации с аспирантами в вышестоящие инстанции, но пока ответа нет.