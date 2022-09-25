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    Минобрнауки: У аспирантов пока нет отсрочки от мобилизации

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    Действие указа президента РФ Владимира Путина об отсрочке для студентов от мобилизации еще не распространяется на аспирантов. Об этом 25 сентября рассказали корреспонденту «Фонтанки» по номеру горячей линии Минобрнауки.

    На горячей линии ведомства уточнили, что с точки зрения закона аспиранты не являются студентами, поэтому они не подпадают под действие указа. Собеседник уточнил, что Минобрнауки направило запрос о ситуации с аспирантами в вышестоящие инстанции, но пока ответа нет.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что действие указа президента РФ Владимира Путина об отсрочке от мобилизации распространяется и на аспирантов.

    Накануне стало известно, что глава государства подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов сузов и вузов, имеющих государственную аккредитацию.

    Ранее неоднократно подчеркивалось, что студентов призывать в рамках мобилизации не будут. Однако военком Московского района Петербурга объяснил «Фонтанке» юридическую лакуну — студенты, которые имеют статус военнослужащего запаса, мобилизации все-таки подлежат. Речь о тех гражданах, которые пришли учиться, отслужив в армии.

    21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, для контроля линии соприкосновения нужны 300 тысяч резервистов.

    Посмотрите, как в Петербурге мобилизованных отправляли в зону СВО.

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