Из Эстонии депортировали россиянина, защищавшего танк Т-34 в Нарве

Россиянина, который участвовал в акциях по защите мемориал с танком Т-34 в Нарве, депортировали из Эстонии. Ему предоставили временное жилье в Ивангороде, сообщает 23 сентября пресс-служба правительства Ленобласти в тг-канале.
В сообщении говорится, что депортация состоялась два дня назад через пункт пропуска Парусинка. Мужчине аннулировали вид на жительство, а в Эстонии у него осталась мать. Также у него там есть жилье и машина. «Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины», — заявили в администрации.
Отмечается, что мужчине оказали материальную поддержку и предоставили временное жилье. а также помогут устроиться на работу.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после грубой депортации россиянина из Литвы. В соцсети появилось видео, где на автомобиле литовского пограничного ведомства к границе подвозят мужчину, выволакивают оттуда и оставляют лежать на проезжей части, оставив рядом вещи и велосипед.