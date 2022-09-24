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    Из Эстонии депортировали россиянина, защищавшего танк Т-34 в Нарве

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    Россиянина, который участвовал в акциях по защите мемориал с танком Т-34 в Нарве, депортировали из Эстонии. Ему предоставили временное жилье в Ивангороде, сообщает 23 сентября пресс-служба правительства Ленобласти в тг-канале.

    В сообщении говорится, что депортация состоялась два дня назад через пункт пропуска Парусинка. Мужчине аннулировали вид на жительство, а в Эстонии у него осталась мать. Также у него там есть жилье и машина. «Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины», — заявили в администрации.

    Отмечается, что мужчине оказали материальную поддержку и предоставили временное жилье. а также помогут устроиться на работу.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после грубой депортации россиянина из Литвы. В соцсети появилось видео, где на автомобиле литовского пограничного ведомства к границе подвозят мужчину, выволакивают оттуда и оставляют лежать на проезжей части, оставив рядом вещи и велосипед.

    «Фонтанка» писала, что 16 августа в Эстонии снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский Т-34. К месту сноса монумента уже днём начали приносить цветы, а вечером неравнодушные граждане выложили там надпись из свечей: «16 августа 2022. Помним, не забудем».

    11 сентября у погранперехода МАПП «Ивангород — Нарва» в Ивангороде установили памятник советскому танку Т-34–85. Именно в этом районе в июле 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарова, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарва. Установленный мемориал — точная копия танка, который демонтировали 16 августа.

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