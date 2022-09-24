Из Эстонии депортировали россиянина, защищавшего танк Т-34 в Нарве

Россиянина, который участвовал в акциях по защите мемориал с танком Т-34 в Нарве, депортировали из Эстонии. Ему предоставили временное жилье в Ивангороде, сообщает 23 сентября пресс-служба правительства Ленобласти в тг-канале.



В сообщении говорится, что депортация состоялась два дня назад через пункт пропуска Парусинка. Мужчине аннулировали вид на жительство, а в Эстонии у него осталась мать. Также у него там есть жилье и машина. «Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины», — заявили в администрации.