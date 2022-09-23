Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после грубой депортации россиянина из Литвы

В Сети появилась видеозапись, на которой изображены грубые действия литовских пограничников по отношению к россиянину, говорится в сообщении. Кадры накануне распространил Пограничный комитет Белоруссии. Инцидент произошел 20 сентября на пункте пропуска Привалка на границе с Литвой. На видео попал момент, когда на автомобиле литовского пограничного ведомства к границе подвозят мужчину. Его грубо выволакивают из машины и оставляют лежать на проезжей части, оставив рядом вещи и велосипед.

Уголовное дело в связи с избиением гражданина России, которого грубо депортировали из Литвы в Белоруссию, поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 23 сентября.

«В этой связи на время оказался заблокирован въезд автотранспорта в Белоруссию, а депортированный рассказал, что он является гражданином России и таким образом литовская сторона от него избавилась», — говорится в сообщении пограничного комитета.



Глава СК России поручил установить все обстоятельства произошедшего и запросить всю необходимую информацию в МИД РФ.

