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    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после грубой депортации россиянина из Литвы

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    Уголовное дело в связи с избиением гражданина России, которого грубо депортировали из Литвы в Белоруссию, поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 23 сентября.

    В Сети появилась видеозапись, на которой изображены грубые действия литовских пограничников по отношению к россиянину, говорится в сообщении. Кадры накануне распространил Пограничный комитет Белоруссии. Инцидент произошел 20 сентября на пункте пропуска Привалка на границе с Литвой. На видео попал момент, когда на автомобиле литовского пограничного ведомства к границе подвозят мужчину. Его грубо выволакивают из машины и оставляют лежать на проезжей части, оставив рядом вещи и велосипед.

    «В этой связи на время оказался заблокирован въезд автотранспорта в Белоруссию, а депортированный рассказал, что он является гражданином России и таким образом литовская сторона от него избавилась», — говорится в сообщении пограничного комитета.

    Глава СК России поручил установить все обстоятельства произошедшего и запросить всю необходимую информацию в МИД РФ.

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