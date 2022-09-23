Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы

Венгрия не собирается отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, включая многократные. Об этом 23 сентября ТАСС сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
По его словам, решения прекратить выдачу россиянам не принималось, а у входящих стран есть процедура, как делать это. Сийярто добавил, что выдавать визы туристам из стран, с которыми не заключено соглашение об облегчении визового режима, просто сложнее и дольше, но это не означает запрета.
Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан РФ с туристическими визами, в том числе с выданным третьими государствами «шенгеном». Латвия также отказалась принимать россиян, избегающих частичной мобилизации, и решила перестать выдавать гражданам РФ долгосрочные рабочие визы. Финляндия объявила, что закроет въезд для российских туристов — ездить можно будет только к родственникам и по ряду обстоятельств.