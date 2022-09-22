В Латвии приняли новое жесткое решение по визам для россиян

Латвийская Республика перестанет выдавать россиянам долгосрочные рабочие визы. Тех, у кого они закончатся, — вышлет из страны. Владельцев ВНЖ ждет экзамен. О решении сейма 22 сентября пишут латвийские СМИ.
По данным журналистов, россияне не смогут получить теперь долгосрочные рабочие визы, а запрашивать ВНЖ разрешат только супругам или родителям резидентов Латвии и ЕС, и еще нескольким категориям заявителей. При этом граждане России, чьи временные или постоянные виды на жительство или виза в Латвии закончились, будут отправлены «в страну своего гражданства, где у них есть право находиться».
Тем россиянам, у которых есть действующий вид на жительство, предстоит сдать экзамен и предоставить свидетельство о владении государственным языком до 1 сентября 2023 года. В противном случае их ПМЖ перестанет действовать.
Ранее Латвия, вместе с другими странами Прибалтики и Польшей, закрыла въезд для россиян. А затем объявила, что не будет принимать российских мужчин, которые попытаются сбежать от мобилизации.