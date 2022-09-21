Латвия отказалась принимать бегущих от мобилизации

Частичная мобилизация в России — не основание для получения гуманитарной визы или въезда в Латвию, сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевич.
«По соображениям безопасности Латвия не будет выдавать визы гражданам России, избегающим мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», — написал глава МИД 21 сентября в соцсетях.
Ранее в Госдуме ответили, выпустят ли мужчин за границу. И посоветовали потенциальным мобилизованным отдыхать в России.