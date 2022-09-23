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    Пятничные пробки в Петербурге отбили 7 баллов, а Пулковское и Московское шоссе покраснели

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    Вечерний час пик 23 сентября отметился в Петербурге 7-балльными пробками. Особенно плотно на выездах из города. На южных магистралях по-прежнему идет ремонт, так что ситуация там — снова — весьма напряженная.

    Те, кто еще только выбирается из центра Петербурга, рискуют встрять на набережных. По данным «Яндекс.Пробок», необычайно плотный затор образовался на Арсенальной и Свердловской набережных от Литейного моста до Малоохтинского моста. Пробка растянулась на 4,6 километра. В обратную сторону стоят Пироговская и Выборгская набережные от Литейного моста до Кантемировского.

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    На выездах плотно и к югу, и к северу. Выборгское шоссе встало почти в 5-километровой пробке от Дороги в Каменку до Осиновой Рощи. Пробка в сторону области на улице Руставели и далее до Центральной улицы Мурино. Там же встали и съезды с КАД. Съехать с внешнего кольца КАД на Новоприозерское шоссе тоже проблематично. Пробки и на развязке КАД с Колтушским шоссе, особенно плотно — в область. Аналогичная картина на развязке с Мурманским шоссе, трасса стоит от Народной улицы.

    На Московском шоссе многокилометровые пробки скопились в обе стороны. В область затор тянется на 5,5 километров, начинаясь еще до КАД. В Петербург затор чуть меньше — 4,7 км. Традиционно стоят также съезд с КАД и Пушкинская улица в Шушарах, но до понедельничного коллапса ситуация пока не дотягивает.

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    Пулковское шоссе также стоит в обе стороны: на 3 километра в область и на 1,5 в город. И вместе с ним в заторах встали улицы в районе «Ленты», особенно Стартовая и Внуковская. В понедельник дорожный ремонт заставил водителей простаивать там часами, так что у некоторых уже сдавали нервы. На следующий день ограждения там убрали, и пробка несколько поубавилась.

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