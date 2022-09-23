Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, который помогал брату убивать экс-возлюбленную и ее парня

Санкт-Петербургский горсуд огласил приговор по делу Элёра Насибова. Мужчину, который помог брату расправиться с бывшей и её новым парнем, признали виновным в убийстве двух человек. Об этом 23 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По материалам дела, в октябре 2020 года мужчины напали на пострадавшего во дворе дома 12 на 1-й Утиной улице. Ему заклеили рот и поместили в багажник машины. Проехав несколько улиц, они бросили его на землю и начали душить верёвкой. Задачей Насибова было удерживать несчастного за ноги. Тело 24-летнего молодого человека закопали в лесном массиве неподалёку.



В конце мая 2021 года «Фонтанка» писала, что погибшего обнаружили у железной дороги в одних чёрных трусах, он был связан.

На следующий день братья решили расправиться и с 44-летней женщиной — к этому подталкивали не только злость и жажда мести, но и опасения, что пострадавшая обратится в полицию. Свою экс-возлюбленную брат Насибова ударил по голове лопатой, после чего начал душить. Тело также закопали, но весьма необычным способом — на поверхности осталась голова.

Насибов признал свою вину. Суд взыскал с него в пользу двух потерпевших по 500 тыс. руб. каждому за причинённый моральный вред. Его наказали лишением свободы сроком на 13 лет в ИК строгого режима.

