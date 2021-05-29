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«Все произошло случайно». Подозреваемый в двойном убийстве любовников в Петербурге раскаялся в суде

Подозреваемый в убийстве любовников в Петербурге сознался в преступлении

Октябрьский суд Петербурга арестовал Элера Насибова, подозреваемого в двойном убийстве. Решение вынесено 29 мая.

По версии следствия, Насибов вместе с братом расправился с мужчиной и женщиной, состоявшими в любовных отношениях. Тела погибших нашли закопанными в землю в разных районах города.

В суде Насибов признал причастность к обоим убийствам. «В процессе пояснил, что все произошло случайно, убивать он не хотел», — уточнили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Суд арестовал мужчину до 26 июля. В федеральном розыске остаётся его брат. Он встречался с убитой женщиной, а после расставания помогал финансово ей и её новому партнёру. Долг стал причиной ссоры и довёл до убийства.

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Комментарии (1)

ДЮрьевич
Случайно конечно бывает, но убить двоих с разницей во времени и в месте совершения - ну так себе случайно
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