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    Гроб несли на руках до монастыря. Как в Ярославле прощаются с актёром Сергеем Пускепалисом

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    В Ярославле 22 сентября прощаются с художественным руководителем Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом. Гроб с его телом несли до Казанского монастыря на руках. Фоторепортаж ведёт 76.RU.

    Фото: Алена Косточкина / 76.RU
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    Сергея Пускепалиса хоронят в закрытом гробу. Прощание проходило в театре. У его стен выстроился почётный караул. На фасадах вместо афиш повесели чёрно-белые фото Пускепалиса, к которым люди возлагают цветы. Некоторые не могу сдержать слёз.

    Из театра гробы Сергея Пускепалиса и Александра Синицына везут в Казанский монастырь. Отпевание пройдет в храме на Первомайской улице. В связи с мероприятием перекрыты некоторые улицы.

    Сами похороны Сергея Пускепалиса, по данным РИА Новости, должны пройти 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, где он провёл детство.

    Сергей Пускепалис и его коллега Александр Синицын погибли в ДТП на федеральной автодороге М-8 20 сентября. По предварительной информации, их «Форд» выехал на полосу встречного движения, столкнулся по касательной со встречной «Сканией», а после врезался в грузовой «Даф». Водителя грузовика госпитализировали.

    Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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    Возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). «Фонтанка» рассказывала, что актер перед гибелью анонсировал поездку в Донбасс, чтобы передать бронированный «Форд Транзит» в подразделение разведывательно-диверсионного отряда комбата Волка. Выражая соболезнования, президент Путин отметил, что Пускепалис «в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса».

    Фото: Алена Косточкина / 76.RU
    Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

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