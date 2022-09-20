Уголовное дело возбудили после ДТП, где погиб актер Сергей Пускепалис

Следственное управление УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб актер Сергей Пускепалис. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ведомства.
Авария произошла на трассе М8 в Ростовском районе. Автомобиль «Форд» столкнулся по касательной со встречным грузовиком «Скания», после чего врезался еще в одну грузовую машину — «Даф». Погибли водитель и пассажир легковушки. Водитель одной из фур пострадал.
Дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
«Фонтанка» рассказывала, что актер перед гибелью анонсировал поездку в Донбасс, чтобы передать бронированный «Форд Транзит» в подразделение разведывательно-диверсионного отряда комбата Волка.