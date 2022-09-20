«100 килограммов. Все работает. Все четко». Стало известно, куда ехал на бронированном автомобиле Сергей Пускепалис

В социальных сетях распространяется видео, на котором Сергей Пускепалис, погибший в ДТП, анонсирует поездку в Донбасс.
Актер и режиссер показывает на записи, сделанной накануне, бронированный «Форд Транзит», который он вместе с коллегой собирался перегнать и передать в подразделение разведывательно-диверсионного отряда комбата Волка. Правда, перед этим его должны были перекрасить в камуфляжный цвет. «100 килограммов. Все работает. Все четко», — описывает Пускепалис достоинства автомобиля.
Актер вместе с коллегой попал в ДТП на федеральной автодороге М-8 в Ярославской области 20 сентября около 11:00. По предварительной информации, «Форд» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Обе машины улетели от удара в кювет. Водитель и пассажир «Форда» погибли. Водителя грузовика госпитализировали.