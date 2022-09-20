«Был рядом с жителями Донбасса». Путин выразил соболезнования родным и коллегам актера Пускепалиса

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего в аварии актера Сергея Пускепалиса, а также его коллегам из Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова. Сообщение опубликовано 20 сентября на сайте Кремля.



«Сергей Пускепалис был бесконечно талантливым, увлечённым человеком, самобытным режиссёром и актёром. Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой», — говорится в тексте. Глава государства также отметил, что Пускепалис был патриотом, поддерживал соотечественников и «в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса».

