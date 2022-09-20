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    «Был рядом с жителями Донбасса». Путин выразил соболезнования родным и коллегам актера Пускепалиса

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    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего в аварии актера Сергея Пускепалиса, а также его коллегам из Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова. Сообщение опубликовано 20 сентября на сайте Кремля.

    «Сергей Пускепалис был бесконечно талантливым, увлечённым человеком, самобытным режиссёром и актёром. Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой», — говорится в тексте. Глава государства также отметил, что Пускепалис был патриотом, поддерживал соотечественников и «в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса».

    Пускепалис погиб при столкновении легкового и грузового автомобилей в Ярославской области 20 сентября. После аварии возбудили уголовное дело.

    Перед гибелью актер анонсировал поездку в Донбасс, чтобы передать бронированный «Форд Транзит» в подразделение разведывательно-диверсионного отряда комбата Волка.

    Сергею Пускепалису было 56 лет. Он родился 15 апреля 1966 года в Курске. В 1985 году окончил Саратовское театральное училище, в 2001 году — режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИСа) в Москве. Был главным режиссёром Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина и Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова (Ярославль). С августа 2019 года — художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова. В кино снимался с 2003 года, дебютировал в эпизодической роли в фильме Алексея Учителя «Прогулка» (2003).

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