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    Ленобласть вслед за Петербургом создала призывную комиссию по мобилизации

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    Региональная призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Ленобласти. Ее возглавил губернатор Александр Дрозденко, сообщили 21 сентября в пресс-службе администрации.

    «В настоящее время комиссия ведёт уточнение списков лиц, подлежащих частичной мобилизации, в соответствии с требованиями Минобороны РФ», – сказано в сообщении.

    Такую же комиссию под руководством Александра Беглова еще утром создали в Петербурге. Заместитель — военный комиссар города Сергей Качковский. Первое заседание назначено на 22 сентября.

    Указ о проведении в России частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, хотят призвать около 300 тысяч человек из запаса. «Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — говорил он.

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