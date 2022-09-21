Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за недостоверную информацию о мобилизации

Роскомнадзор 21 сентября выпустил предостережение для СМИ и информационных ресурсов. При подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизации в России, необходимо «использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти».



«Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчёркивается в сообщении.

