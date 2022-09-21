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    Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за недостоверную информацию о мобилизации

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    Роскомнадзор 21 сентября выпустил предостережение для СМИ и информационных ресурсов. При подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизации в России, необходимо «использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти».

    «Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчёркивается в сообщении.

    Наказание за распространение ложной информации в интернете — незамедлительная блокировка. Это предусмотрено статьей 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

    Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации (полный текст). По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет о количестве до 300 тысяч человек. Что известно о ходе мобилизации, читайте в материале «Фонтанки».

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