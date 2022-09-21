Песков раскрыл деталь закрытого пункта в указе о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал полностью раскрывать содержание 7 пункта, который отсутствует в указе главы государства Владимира Путины о частичной мобилизации в России.



«Он действительно для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть», — сказал он.



Песков уточнил, что в пункте «речь идет о количестве до 300 тысяч человек».



«Я могу сказать, что [министр обороны Сергей] Шойгу сказал: 300 тысяч человек [подлежат мобилизации], там речь идет о количестве до 300 тысяч человек. Тоже, как пояснил министр, не единомоментно», — рассказал представитель Кремля.

