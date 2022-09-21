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    Песков раскрыл деталь закрытого пункта в указе о частичной мобилизации

    2 комментария

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал полностью раскрывать содержание 7 пункта, который отсутствует в указе главы государства Владимира Путины о частичной мобилизации в России.

    «Он действительно для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть», — сказал он.

    Песков уточнил, что в пункте «речь идет о количестве до 300 тысяч человек».

    «Я могу сказать, что [министр обороны Сергей] Шойгу сказал: 300 тысяч человек [подлежат мобилизации], там речь идет о количестве до 300 тысяч человек. Тоже, как пояснил министр, не единомоментно», — рассказал представитель Кремля.

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