Водителя фуры за смертельное ДТП с машиной ДПС под Гатчиной изолировали дома

Водителю большегруза, столкнувшегося с автомобилем ГИБДД в Гатчинском районе Ленобласти 19 сентября, избрали меру пресечения. В аварии погиб сотрудник полиции, а его коллега получил серьезные травмы.
В среду, 21 сентября, суд постановил заключить 56-летнего водителя «Скании» под домашний арест, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу СК Ленобласти. Следствие вменяет мужчине нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Авария произошла около 11:40 19 сентября на 63-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков». Фура Scania столкнулась с автомобилем Ford Focus ГИБДД Гатчинского района, после чего обе машины вылетели в кювет. Двух сотрудников ДПС с тяжелыми травмами увезли в больницу. Позже один из них — 25-летний водитель — скончался в медучреждении. Его пассажира вертолетом санавиации перевезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водителя «Скании» задержали 20 сентября, во время допроса он признал вину.