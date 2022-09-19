Пострадавшего в аварии под Гатчиной полицейского доставили в больницу вертолетом

Сотрудника ДПС, пострадавшего в лобовой аварии под Гатчиной, доставили в НИИ имени Джанелидзе вертолетом санавиации. Как сообщает 19 сентября 47news, уже идет разбирательство — почему раненых повезли в больницу по земле и не вызвали санавиацию сразу.



Инспектора привезли из больницы в Гатчине в НИИ в четвертом часу дня. Его состояние оценивают как тяжелое. По данным экстренных служб, вертолет добрался бы из центра санавиации, который расположен в районе развязки с КАД на юго-западе города, до места аварии примерно за 20 минут. После этого пострадавших, судя по всему, доставили бы в НИИ имени Джанелидзе. Издание отмечает, что обстоятельства ситуации разбирают на уровне руководства полицейского главка, МЧС и комитета по здравоохранению.

