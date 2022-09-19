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    Пострадавшего в аварии под Гатчиной полицейского доставили в больницу вертолетом

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    Сотрудника ДПС, пострадавшего в лобовой аварии под Гатчиной, доставили в НИИ имени Джанелидзе вертолетом санавиации. Как сообщает 19 сентября 47news, уже идет разбирательство — почему раненых повезли в больницу по земле и не вызвали санавиацию сразу.

    Инспектора привезли из больницы в Гатчине в НИИ в четвертом часу дня. Его состояние оценивают как тяжелое. По данным экстренных служб, вертолет добрался бы из центра санавиации, который расположен в районе развязки с КАД на юго-западе города, до места аварии примерно за 20 минут. После этого пострадавших, судя по всему, доставили бы в НИИ имени Джанелидзе. Издание отмечает, что обстоятельства ситуации разбирают на уровне руководства полицейского главка, МЧС и комитета по здравоохранению.

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    Как писала «Фонтанка», второй пострадавший, 25-летний сотрудник ГИБДД, скончался в больнице. Авария произошла около 11:40 на 63-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков». Грузовик Scania по неустановленной причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД Гатчинского района.

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