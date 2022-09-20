Сенатор Ковитиди: Атаки на ЛНР и ДНР после референдумов сочтут агрессией против России

Возможные атаки на ЛНР и ДНР после оглашения итогов референдумов должны быть расценены как агрессия против России. Об этом 20 сентября заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.



«Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных», — цитирует ее РИА Новости.

НАТО, Германия заявили, что не признают референдумы. Французский президент Эммануэль Макрон тоже их раскритиковал и заявил, что хочет в ближайшие дни поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.