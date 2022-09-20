Генсек: НАТО будет считать нелегитимными референдумы в Донбассе

НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся референдумы о вступлении ЛДНР и подконтрольных РФ частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом 20 сентября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



«Это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — цитирует его РИА Новости.



Ранее о непризнании референдумов заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

