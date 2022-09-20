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    Генсек: НАТО будет считать нелегитимными референдумы в Донбассе

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    НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся референдумы о вступлении ЛДНР и подконтрольных РФ частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом 20 сентября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — цитирует его РИА Новости.

    Ранее о непризнании референдумов заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Во вторник Луганская и Донецкая народные республики, а также власти Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России на период с 23 по 27 сентября. О том, как будет происходить вхождение новых территорий в состав РФ, читайте в материале «Фонтанки».

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