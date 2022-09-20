    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, зап

    758мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.17eur60.04
    ТЕМА ДНЯ

    Что такое военное положение

    Закон о мобилизацииПерерасчет квитанций в ЖКХНовые территорииОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Шольц: Германия не признает референдумы в Донбассе

    2426
    1 комментарий

    Германия не признает результаты референдумов о вхождении ЛДНР и подконтрольных РФ частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом 20 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

    По его словам, Россия «должна вывести свои войска с Украины», а Киев «имеет право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию».

    «И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», — сказал Шольц (цитата по ТАСС).

    Ранее во вторник Луганская и Донецкая народные республики, а также власти Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России на период с 23 по 27 сентября. О том, как будет происходить вхождение новых территорий в состав РФ, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close