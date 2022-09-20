Шольц: Германия не признает референдумы в Донбассе

Германия не признает результаты референдумов о вхождении ЛДНР и подконтрольных РФ частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом 20 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.



По его словам, Россия «должна вывести свои войска с Украины», а Киев «имеет право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию».



«И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», — сказал Шольц (цитата по ТАСС).

