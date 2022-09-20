Макрон критикует референдумы в Донбассе и хочет поговорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон не признает референдумы о вступлении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Он считает их подготовку «цинизмом и провокацией».
«Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом», — заявил Макрон 20 сентября в эфире телеканала BFM (цитата по ТАСС).
Также французский лидер сообщил о планах переговорить с Владимиром Путиным «в ближайшие дни».
Референдумы также осудили генсек НАТО и канцлер Германии.
Во вторник Луганская и Донецкая народные республики, а также власти Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России на период с 23 по 27 сентября. О том, как будет происходить вхождение новых территорий в состав РФ, читайте в материале «Фонтанки».