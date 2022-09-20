Российский рынок акций за день упал почти на 9%. Это самое глубокое падение с 24 февраля

Российский фондовый рынок упал почти на 9% в основную торговую сессию во вторник, 20 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи закончил основную сессию на отметке 2 215,67 пункта. За день он опал на 8,84%. Больше всего подешевели ценные бумаги компаний Polymetal (-16,53%), TCS Group (-15,93%), En+ Group (-14,11%), «Яндекс» (-14,09%), OZON (-14,08%).



Как следует из данных вечерней торговой сессии, которая проводится с 19:00 до 23:50, индекс продолжает падать. По данным на 19:55, он ушел в минус на 9,61%.

