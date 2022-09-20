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    Российский рынок акций за день упал почти на 9%. Это самое глубокое падение с 24 февраля

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    Российский фондовый рынок упал почти на 9% в основную торговую сессию во вторник, 20 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

    Индекс Мосбиржи закончил основную сессию на отметке 2 215,67 пункта. За день он опал на 8,84%. Больше всего подешевели ценные бумаги компаний Polymetal (-16,53%), TCS Group (-15,93%), En+ Group (-14,11%), «Яндекс» (-14,09%), OZON (-14,08%).

    Как следует из данных вечерней торговой сессии, которая проводится с 19:00 до 23:50, индекс продолжает падать. По данным на 19:55, он ушел в минус на 9,61%.

    Сегодняшний обвал стал самым сильным с 24 февраля, когда российский фондовый рынок рухнул на 33,3%. Спад 20 сентября оказался глубже, чем 30 июня, когда «Газпром» отменил выплату дивидендов. Тогда индекс Мосбиржи потерял 7,3%.

    Таким образом инвесторы отреагировали на принятие Госдумой РФ во втором и третьем чтениях поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность за отдельные преступления против военной службы в период мобилизации и военного положения, а также на решение органов власти Луганской и Донецкой народных республик провести референдумы по вопросу вступления в состав России с 23 по 27 сентября. Вслед за ними народное волеизъявление по аналогичному поводу анонсировали в Херсонской и Запорожской областях.

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