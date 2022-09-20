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    Запорожье присоединится к остальным референдумам по вступлению в состав России

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    Референдум о присоединении к России пройдет в подконтрольной РФ части Запорожской области с 23 по 27 сентября. Об этом заявил 20 сентября глава ее администрации Евгений Балицкий.

    По его словам, участие в голосовании хочет принять «абсолютное большинство жителей региона». «Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», — заявил Балицкий.

    Он добавил, что на основании «многочисленных обращений жителей» подписал указ о формировании в Запорожье добровольческих батальонов.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ.

    Таким образом, референдумы в период с 23 по 27 сентября пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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