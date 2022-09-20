Запорожье присоединится к остальным референдумам по вступлению в состав России

Референдум о присоединении к России пройдет в подконтрольной РФ части Запорожской области с 23 по 27 сентября. Об этом заявил 20 сентября глава ее администрации Евгений Балицкий.
По его словам, участие в голосовании хочет принять «абсолютное большинство жителей региона». «Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября», — заявил Балицкий.
Он добавил, что на основании «многочисленных обращений жителей» подписал указ о формировании в Запорожье добровольческих батальонов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ.
Таким образом, референдумы в период с 23 по 27 сентября пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.