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    В ДНР тоже назвали даты референдума о вхождении в состав России

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    Референдум в Донецкой народной республике о присоединении к России пройдет в период с 23 по 27 сентября. Об этом 20 сентября пишет Донецкое информагентство.

    «Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Сегодня глава республики внес соответствующий законопроект на рассмотрение Народного совета, документ был единогласно поддержан.

    Голосование, по словам Пушилина, будет смешанное, то есть в очном и дистанционном формате. «Основное время, которое мы заложили для референдума, — это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей, и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке», — подчеркнул он.

    Ранее Народный совет Луганской народной республики назначил проведение референдума по вопросу вступления в состав России на те же даты, с 23 по 27 сентября.

    Провести референдумы о вхождении в состав России попросили общественники ДНР и ЛНР: 19 сентября они обратились с этим вопросом к главам своих республик и парламентам. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил в эфире телеканала «Россия 24», что к проведению референдумов «всё готово».

    Кроме того, вопрос о проведении референдума о присоединении к России обсуждают на «общенародном съезде граждан» в Запорожской области. Администрация соседней Херсонской области решение проводить референдум уже приняла.

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