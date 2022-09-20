В ДНР тоже назвали даты референдума о вхождении в состав России

Референдум в Донецкой народной республике о присоединении к России пройдет в период с 23 по 27 сентября. Об этом 20 сентября пишет Донецкое информагентство.
«Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Сегодня глава республики внес соответствующий законопроект на рассмотрение Народного совета, документ был единогласно поддержан.
Голосование, по словам Пушилина, будет смешанное, то есть в очном и дистанционном формате. «Основное время, которое мы заложили для референдума, — это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей, и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке», — подчеркнул он.
Ранее Народный совет Луганской народной республики назначил проведение референдума по вопросу вступления в состав России на те же даты, с 23 по 27 сентября.