В ДНР тоже назвали даты референдума о вхождении в состав России

Референдум в Донецкой народной республике о присоединении к России пройдет в период с 23 по 27 сентября. Об этом 20 сентября пишет Донецкое информагентство.



«Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Сегодня глава республики внес соответствующий законопроект на рассмотрение Народного совета, документ был единогласно поддержан.