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    В Запорожье начался съезд по вопросу о проведении референдума

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    В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором должны обсудить возможность проведения в Запорожской области референдума о присоединении к России. Об этом 20 сентября сообщают РИА Новости и ТАСС.

    Как утверждает РИА Новости, на съезд, который проводит общественное движение «Мы вместе с Россией», «приехали делегаты из почти всех населенных пунктов области».

    Ранее провести референдумы о вхождении в состав России попросили общественники ДНР и ЛНР: 19 сентября они обратились с этим вопросом к главам своих республик и парламентам. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил в эфире телеканала «Россия-24», что к проведению референдумов «все готово».

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