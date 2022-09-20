В Запорожье начался съезд по вопросу о проведении референдума

В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором должны обсудить возможность проведения в Запорожской области референдума о присоединении к России. Об этом 20 сентября сообщают РИА Новости и ТАСС.



Как утверждает РИА Новости, на съезд, который проводит общественное движение «Мы вместе с Россией», «приехали делегаты из почти всех населенных пунктов области».

Ранее провести референдумы о вхождении в состав России попросили общественники ДНР и ЛНР: 19 сентября они обратились с этим вопросом к главам своих республик и парламентам. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил в эфире телеканала «Россия-24», что к проведению референдумов «все готово».