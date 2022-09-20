Дни референдума в Херсонской области тоже назначили. Сюрприза нет

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Такой указ подписал 20 сентября глава ее администрации Владимир Сальдо.
«Я, как глава Администрации Херсонской области, подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации на правах полноправного субъекта единого государства. Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года», — говорится в телеграм-канале Сальдо.
Решение принято вслед за Донецкой и Луганской народными республиками, которые свои референдумы назначили на те же даты. При этом глава ДНР Денис Пушилин уже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой принять республику в состав России, если решение будет поддержано на референдуме.
Минобороны России объявило о полном взятии под контроль всей территории Херсонской области 15 марта в рамках проведения специальной военной операции на территории Украины. При этом боевые действия в регионе продолжаются, город Херсон регулярно подвергается обстрелам. 16 сентября под огнем оказалось здание администрации области.