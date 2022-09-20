Дни референдума в Херсонской области тоже назначили. Сюрприза нет

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Такой указ подписал 20 сентября глава ее администрации Владимир Сальдо.



«Я, как глава Администрации Херсонской области, подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации на правах полноправного субъекта единого государства. Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года», — говорится в телеграм-канале Сальдо.

