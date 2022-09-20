H&M закрыл уже семь магазинов в России. Два из них — в Петербурге

Шведская сеть магазинов H&M закрыла уже семь вновь открывшихся после долгого перерыва магазинов в России. Постепенно ретейлер планирует закрыть все торговые точки.
Как сообщает 20 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, четыре магазина закрылись в Москве, два — в Петербурге, и один — в Самаре. Что это за магазины — не уточняется. Актуального списка открытых магазинов сети нет — ни на сайте, в ни в соцсетях H&M.
В марте шведская H&M Group, владеющая также брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday, приостановила работу своих магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине. В июне компания объявила об окончательном уходе с российского рынка, а в августе снова открыла двери, чтобы распродать остатки (как это было в Петербурге, читайте на «Фонтанке»). При этом в середине сентября СМИ писали, что в магазины сети завозят новую коллекцию.
Как пояснили в H&M, компания планирует постепенно сворачивать бизнес в России. Например, к концу октября она собирается закрыть магазины за Уралом, их около 20 штук, а также отказаться от не слишком рентабельных точек, которые расположены в основном в небольших городах европейской части России.