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    H&M закрыл уже семь магазинов в России. Два из них — в Петербурге

    2034
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    Шведская сеть магазинов H&M закрыла уже семь вновь открывшихся после долгого перерыва магазинов в России. Постепенно ретейлер планирует закрыть все торговые точки.

    Как сообщает 20 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, четыре магазина закрылись в Москве, два — в Петербурге, и один — в Самаре. Что это за магазины — не уточняется. Актуального списка открытых магазинов сети нет — ни на сайте, в ни в соцсетях H&M.

    В марте шведская H&M Group, владеющая также брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday, приостановила работу своих магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине. В июне компания объявила об окончательном уходе с российского рынка, а в августе снова открыла двери, чтобы распродать остатки (как это было в Петербурге, читайте на «Фонтанке»). При этом в середине сентября СМИ писали, что в магазины сети завозят новую коллекцию.

    Как пояснили в H&M, компания планирует постепенно сворачивать бизнес в России. Например, к концу октября она собирается закрыть магазины за Уралом, их около 20 штук, а также отказаться от не слишком рентабельных точек, которые расположены в основном в небольших городах европейской части России.

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