H&M решил, как будет уходить из России

Шведский ритейлер H&M определился с тем, как будет сворачивать бизнес в России. Об этом 20 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



К концу октября компания планирует закрыть магазины за Уралом (их около 20), а также отказаться от не слишком рентабельных точек, которые расположены в основном в небольших городах европейской части России.



Эксперты полагают, что процесс смены арендаторов может занять целый год.



H&M вышел на российский рынок в 2009 году. Он управляет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday. В начале 2022 года у компании было почти 170 магазинов в стране. В марте ритейлер приостановил работу из-за военной спецоперации на Украине, в июне объявил об уходе, а в августе снова открыл двери, чтобы распродать остатки (как это было в Петербурге, читайте на «Фонтанке»). При этом в середине сентября СМИ писали, что он ввозит новую коллекцию.

