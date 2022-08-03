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    «Женский шопинг — это страшная тема». Как прошло открытие H&M в Петербурге

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    Утром в среду, 3 августа, в ТРК «Галерея» открылся шведский магазин одежды H&M. Ранее сеть объявила о продаже остатков товара перед окончательным закрытием в России. Открытие магазинов было запланировано на начало августа, конкретная дата не называлась. Отправилась на шопинг и журналист «Фонтанки».

    В 9:00 у дверей H&M в ТРЦ «Галерея» уже дежурили пятеро женщин. Они уткнулись носами в смартфоны и машинально поглядывали на витрину. Интересного там ничего не было, кроме пожелтевших с марта заявлений об уходе сети из России и вешалок, набитых весенней коллекцией одежды.

    Свитшоты, жилеты на синтепоне, юбчонки чуть шире пояса за 1 899 рублей. Судя по ценникам, ни дороже, ни дешевле они не стали.

    В 9:05 женщины решили организоваться в очередь.

    — Если будут пускать по 6 человек, как в Москве вчера было, чтобы мы зашли организованно, — руководила прибывающими новичками женщина в джинсовой куртке.

    — Надо посмотреть трусы, футболки там... Ещё хочу посмотреть обувь. На второй этаж сразу иди, — наставляла одна девушка другую.

    — Может, мы к витрине выстроимся? — не выдержала наплыва новеньких девушка в очках.

    — Представляете, что будет, когда мы все ввалимся? — нервно хихикнула одна.

    — Я вчера была в Москве, там было смертоубийство. Я даже не зашла, — сетовала одна дама.

    — Думаю, с утра всё должно быть, вот тем, кто позже придёт... — вслух посочувствовала невидимым подругам другая.

    В 9:12 в торговом зале вспыхнул свет.

    — О-о! А вчера было выключено, — одобрительно загудели женщины и стали гадать, будут ли продавать до последнего покупателя.

    Пришли двое молодых людей. Один в дамскую очередь не встал, держался особняком, другой пристроился в хвост.

    Строй откровенно скучал. Одиночки не выныривали из телефонов. Парные девушки разделились — одна встала на караул, другая пошла дозором по этажу, хотя до 10 все бутики были закрыты.

    — Дай-ка я отойду подальше. Надеюсь, мы не появимся на первых полосах Петербурга: «Они попали в Н&М», — со смешком сказала мать 5-летнего мальчика дочери-подростку и села за толпой прямо на пол.

    — Смотри, какая рубашка, — женщины ели глазами витрины.

    В 9:30 в очереди стояли уже 32 человека. Хвост дотянулся до лифта. Строй держали вяло — уже в середине он поплыл параболой.

    В 9:31 случился непредвиденный швах.

    — Вот вы прямо сейчас выходите все за линию. И стойте на улице. Сейчас сразу все войдете, — скомандовал дежурный охранник.

    Толпа недовольно заурчала, но подчинилась. Голова очереди уткнулась носом в рольставни входных дверей.

    — Мама, прекрати уходить из очереди, иначе я уеду, — нервничала девушка-подросток.

    В 9:34 в зале забегали продавцы, включили полный свет и снова исчезли.

    — Пройдут годы, и, наверное, мы будем смеяться над этой ситуацией, — отметила женщина с дочерью-подростком.

    Отчаянно хотелось в туалет, но уходить и терять место у входа было страшно

    Сквозь перфорацию рольставней из зала маняще плыл аромат парфюма.

    — Вот здесь будет вход, там — выход, — объяснял входящим в ТРЦ охранник, отмахиваясь на запертые рольставни за спиной.

    За 15 минут до открытия на улице хвост очереди выполз из тени на свет и почти коснулся вентшахты на площади перед магазином.

    — Какая толпа! Я удивляюсь, когда все эти люди работают, — рассуждала женщина у входа.

    За 10 минут до открытия народ задергался — загудели, начали сверять часы.

    — А-ха-ха, — увидев толпу, нервно засмеялась вошедшая в «Галерею» девушка.

    — Пойдём в «Мак», — пытаясь вразумить, тянул ее на выход парень.

    — Нет уж, пойдём вставать! — проявила твердость подруга. В хвосте очереди они замкнули первую сотню.

    — Сейчас начнётся... — шептались охранники, предвкушая зрелище.

    Вход в магазин вместе с головой толпы в фойе они оцепили красной лентой.

    В 9:52 в торговый зал пришли охранники магазина. Отрепетировали, где вход, а где выход, убрали стойки заграждений. Проверили, как работают магнитные рамки.

    — Как я им буду говорить, где выход? — охранник окинул взглядом толпу страждущих за дверью, от ужаса округлив глаза.

    — Они нас боятся. Женский шопинг — это страшная тема, — захихикали покупательницы.

    — Мне просто спросить, — робко протянула новенькая, пытаясь пробиться прямо ко входу.

    — Мы уже час стоим, с детьми, между прочим! В очередь! — единым рыком ухнула толпа.

    До открытия осталась минута. Дамы напряглись. Неимоверно медленно рольставни поползли вверх.

    — Интересно, вот сейчас нам скомандуют «вперед»? — девушка выдохнула прямо в лицо охраннику за дверью.

    Замешкавшись на пару секунд перед открытым входом, в зал хлынули все разом. Опытные похватали со стоек сумки-авоськи и рассыпались среди прилавков. Сотрудницы за стойкой в примерочной испуганно разглядывали толпу и жались друг к другу.

    Поначалу покупатели вели себя цивилизованно. Прохаживались среди витрин, благоговейно прикасаясь к сакральным вешалкам.

    Вскоре оцепенение спало, и народ расслабился. В женском отделе тюками грузили в сумки джинсы и рубашки. В детском хватали трусы и носочки, кепки и ползунки.

    — Мне кажется, больше не будет таких с начёсом, — инструктировала кого-то по телефону женщина с пачкой детских маек в руках.

    В мужском майки со штанг снимали сразу по три штуки.

    — Очередь стояла до Московского вокзала, — хвасталась подруге женщина с вязанкой платьев на предплечье.

    В отделе деловой одежды пользовались спросом блузки, брюки и пиджаки — женщины щупали, приценивались, поглаживали ткань.

    В 10:20 вход в зал оцепили. Очередь на вход выстроилась уже и на втором этаже.

    На выход прорвавшиеся внутрь счастливчики не торопились. Чинно выстраивались с охапками манаток в примерочную.

    — Вот будет здорово, если ничего из этого мне не подойдет, — переживала девушка с двумя тюками одежды на руках. Подруга смиренно молчала.

    На смену очереди на вход организовались две новые — в примерочную и кассу. В центре зала они смешались, сея путаницу.

    — А где очередь в кассу начинается? Я за вами! — пробиваясь сквозь толпу, вопрошала дама с сумкой, набитой товаром.

    Очередь в примерочную растянулась до касс. Одежду хапали тюками. Удобно себя чувствовали мамы с колясками — узлы с одеждой навешивали прямо на ручки.

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    — Зачем вы все это набрали? — не выдержала журналист «Фонтанки».

    — Мне нравится, как выглядит эта одежда, качество белья нравится. Рада, что открыли. Всё, что взяла мерить, конечно, не куплю — оставлю джинсы, кофту и, наверное, рубашку, — призналась девушка с охапкой вещей на руках.

    — Не сказала бы, что цены прямо супер, — жаловалась кому-то в телефон покупательница.

    Две девушки набитую свитерами авоську толкали к примерочной прямо ногами.

    Куда вам столько свитеров?

    — Всего три. Возьмём, что подойдёт. Нравится одежда, ценник приемлемый.

    — А если все-таки уйдут — будете грустить?

    — Ну не грустили же до этого.

    Очередь на третьем этаже смиренно пыхтела у стойки, дожидаясь примерки. Сотрудница магазина не спеша компоновала на вешалки отвергнутые товары

    Ну и как вам обстановка?

    — Не могу давать комментарии, — виновато улыбнулась она.

    На втором этаже очередь растянулась через весь зал.

    — Как нам повезло, — приговаривала дама в возрасте, пыхтя поднимаясь по ступеням.

    — Ого, — только и ахнула она, сразу со ступеней уткнувшись носом в очередь.

    Отважные плевали на приличия: мужчина примерял треники прямо на джинсы, девушка по очереди натягивала свитшоты, выуживая их из кучи похожих на полу. Зажавшись в углу среди вешалок, две подружки втискивались в джинсы.

    К 11:00 народ всё напирал.

    Вам так нравится эта одежда?

    — Нет, только бельё. Решила: все берут, и я возьму, — призналась женщина, на стойке она рассматривала черную балахонистую рубаху до колена.

    Вентиляция отказывалась проворачивать горячее дыхание покупателей. В зале стало нечем дышать.

    — Сотруднице второго этажа плохо, — шептались охранники на входе.

    Какая-то девушка и правда поплыла — она плюхнулась прямо под вешалку со свитшотами, тяжело привалившись к стеклу витрины спиной.

    — Час в очереди, потом ещё час в кассу... да ну, давайте не пойдём, — уговаривала на входе женщина мужа и сына-подростка. те попались сговорчивые — послушно повернули на выход.

    На часах 11:18, люди продолжают валить валом.

    — Я не ожидал, что столько народа будет. Очень удивлён. Думаю, так до вечера будет, — признался охранник.

    Очередь и не думала уменьшаться — ее хвост все так же обреченно, как и утром, болтался у вентиляционной шахты на площади.

    Одни, узнав, за чем давится толпа, становились в хвост, другие в ужасе шарахались.

    — Такая очередь! Будете стоять?

    — У меня подарочный сертификат на 5 тысяч, его надо потратить, — с тоской в глазах призналась девушка.

    — Куда стоят все эти люди? — выйдя из метро, удивленно воскликнул парень с чемоданом.

    Ему откликнулся хор голосов:

    — В H&М!

    Наблюдала Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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