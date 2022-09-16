H&M ввозит новую коллекцию, подтвердил Российский совет торговых центров

Компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию, организовав поставки через Казахстан. Об этом 16 сентября пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.



По их данным, коллекцию готовят к продаже, она ещё не представлена в магазинах, а на складах пришлось увеличить число сотрудников, поскольку штатный персонал не справлялся с объёмами поставок.



В Российском совете торговых центров подтверждают, что новый товар поступает в магазины. В самой компании эту информацию не подтверждают и говорят, что продают остатки.

