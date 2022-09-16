    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, южн

    743мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.67eur59.62
    Как общаться с мошенникомДеревья на площади ВосстанияВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    H&M ввозит новую коллекцию, подтвердил Российский совет торговых центров

    4546
    6 комментариев

    Компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию, организовав поставки через Казахстан. Об этом 16 сентября пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

    По их данным, коллекцию готовят к продаже, она ещё не представлена в магазинах, а на складах пришлось увеличить число сотрудников, поскольку штатный персонал не справлялся с объёмами поставок.

    В Российском совете торговых центров подтверждают, что новый товар поступает в магазины. В самой компании эту информацию не подтверждают и говорят, что продают остатки.

    Аналитики полагают, что цены на товар, ввезённый через третьи страны, могут вырасти на треть.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    barboter16 Сен 2022 в 08:38
    Зрада!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close