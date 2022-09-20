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    В ближайший год шенген планирует получить 1% россиян. А что с заграничными поездками у вас?

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    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследовал востребованность загранпоездок среди россиян. По данным результатов опроса, опубликованных 20 сентября, за последние 5 лет за границу выезжали лишь 23 % граждан РФ, шенгенскими визами воспользовались 9 %.

    Чаще всего, по данным ВЦИОМ, путешествуют женщины 35–44 лет, имеющие высшее или неоконченное высшее образование. В основном они довольны своим материальным положением и проживают в Москве или Петербурге.

    Более всего востребована среди россиян Турция. За последние 5 лет там побывало столько же граждан нашей страны, сколько и в странах Шенгенской зоны, вместе взятых. Не выезжали за рубеж за последние 5 лет более 77 % россиян. На сегодняшний день наличием загранпаспорта могут похвастаться 29 % граждан РФ, шенген есть только у 2 %. В ближайший год получить шенгенскую визу планирует лишь 1 % опрошенных.

    19 сентября сразу четыре страны шенгенской зоны перестали пускать россиян. «Фонтанка» рассказала, как работают новые ограничения.

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