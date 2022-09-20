Эстония за день не пустила 10 россиян, Литва — 11

Эстонская погранслужба подвела итоги первого дня запрета на въезд для россиян. В понедельник в страну не пустили 10 граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Об этом, как передаёт 20 сентября РИА Новости, рассказала местным журналистам начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.
По её словам, причины отказа разные — это и новый запрет, и другие факторы. Россияне восприняли это спокойно, добавила Карп.
Она пояснила, что прежде в Эстонию каждый день въезжали около 300 россиян с «шенгеном», выданным другими странами — участницами соглашения. И сейчас много желающих въехать, это, например, те люди, у которых есть постоянный вид на жительство.
В Литве пограничники не пустили в страну 11 граждан России с шенгенскими визами. Большинство хотели въехать через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию, сообщил начальник погранслужбы республики генерал Рустамас Любаевас. Некоторые россияне заявляли, что едут в Литву с гуманитарными целями (по ним въезд разрешён), но одних слов недостаточно, нужно документальное подтверждение, пояснил Любаевас.
19 сентября начал действовать запрет на въезд граждан РФ, введённый властями четырёх стран: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Подробнее о нём, а также об исключениях из нового правила читайте на «Фонтанке».