Эстония за день не пустила 10 россиян, Литва — 11

Эстонская погранслужба подвела итоги первого дня запрета на въезд для россиян. В понедельник в страну не пустили 10 граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Об этом, как передаёт 20 сентября РИА Новости, рассказала местным журналистам начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.



По её словам, причины отказа разные — это и новый запрет, и другие факторы. Россияне восприняли это спокойно, добавила Карп.



Она пояснила, что прежде в Эстонию каждый день въезжали около 300 россиян с «шенгеном», выданным другими странами — участницами соглашения. И сейчас много желающих въехать, это, например, те люди, у которых есть постоянный вид на жительство.

