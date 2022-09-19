    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    744мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.03eur59.87
    Банановый кризисДемарш ПугачевойРПЦ как юрлицоОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Многодневное прощание с Елизаветой II завершилось, гроб уже в аббатстве

    3464
    3 комментария

    Многодневное публичное прощание с умершей королевой Елизаветой II завершилось в Лондоне. Теперь гроб с её телом перенесли в Вестминстерское аббатство на службу.

    Кадр из трансляции в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=j8xwqi_9GDs" class="io-leave-page _" target="_blank">YouTube</a>
    Кадр из трансляции в YouTube
    ПоделитьсяПоделиться

    Как пишет The Guardian 19 сентября, пять дней, с 14 сентября, у всех подданных была возможность лично попрощаться с королевой. В столице Британии выстроились километровые очереди. В них за это время заметили, например, футболиста Дэвида Бекхэма и музыканта Джеймса Бланта. Всего проститься пришли 300 тысяч человек, которые ждали своей возможности по 17 часов.

    Служба в Вестминстерском аббатстве началась в 13:00 по московскому времени, трансляцию можно посмотреть в YouTube. В мероприятии, которое станет одним из крупнейших собраний глав государств и членов королевской семьи в Великобритании за последние десятилетия, примут участие европейские королевские семьи и мировые лидеры. Россию на него не позвали.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха читайте в материале «Фонтанки».

    Кадр из трансляции в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=j8xwqi_9GDs" class="io-leave-page _" target="_blank">YouTube</a>
    Кадр из трансляции в YouTube

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close