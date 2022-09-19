Многодневное прощание с Елизаветой II завершилось, гроб уже в аббатстве

Многодневное публичное прощание с умершей королевой Елизаветой II завершилось в Лондоне. Теперь гроб с её телом перенесли в Вестминстерское аббатство на службу.

Как пишет The Guardian 19 сентября, пять дней, с 14 сентября, у всех подданных была возможность лично попрощаться с королевой. В столице Британии выстроились километровые очереди. В них за это время заметили, например, футболиста Дэвида Бекхэма и музыканта Джеймса Бланта. Всего проститься пришли 300 тысяч человек, которые ждали своей возможности по 17 часов.

Служба в Вестминстерском аббатстве началась в 13:00 по московскому времени, трансляцию можно посмотреть в YouTube. В мероприятии, которое станет одним из крупнейших собраний глав государств и членов королевской семьи в Великобритании за последние десятилетия, примут участие европейские королевские семьи и мировые лидеры. Россию на него не позвали.



Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха читайте в материале «Фонтанки».

