МИД РФ назвал безнравственным и кощунственным решение не приглашать Россию на похороны Елизаветы II

МИД Великобритании сообщил российскому посольству в Лондоне, что не будет направлять приглашения на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Предлогом стала продолжающаяся спецоперация на Украине, заявили в МИД РФ.



Ведомство назвало такое решение «попыткой использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях» и считает его «глубоко безнравственным». Там добавили, что это «особенно кощунственно» перед памятью Елизаветы II, которая служила в рядах территориальной обороны британской армии в годы Второй мировой.

