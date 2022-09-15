МИД РФ назвал безнравственным и кощунственным решение не приглашать Россию на похороны Елизаветы II

МИД Великобритании сообщил российскому посольству в Лондоне, что не будет направлять приглашения на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Предлогом стала продолжающаяся спецоперация на Украине, заявили в МИД РФ.
Ведомство назвало такое решение «попыткой использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях» и считает его «глубоко безнравственным». Там добавили, что это «особенно кощунственно» перед памятью Елизаветы II, которая служила в рядах территориальной обороны британской армии в годы Второй мировой.
13 сентября СМИ сообщили, что правительство Великобритании не пригласило на похороны королевы представителей России, Белоруссии и Мьянмы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин изначально не планировал приезжать на траурные мероприятия.
Тем временем 14 сентября в Вестминстерском дворце началось прощание с умершей королевой. В первый же день люди выстроились в многокилометровую очередь. Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.