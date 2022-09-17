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    Дэвид Бекхэм провел в очереди 13 часов, чтобы проститься с королевой

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    Экс-футболист английской сборной Дэвид Бекхэм более 13 часов простоял в очереди, чтобы подойти к гробу с телом королевы Елизаветы II и проститься. Об этом 16 сентября рассказал телеканал Sky News. На кадрах видно, как уставший, с красными глазами спортсмен входит в зал.

    Автор: youtube.com/Guardian News

    Тело королевы с 14 сентября находится Вестминстерском дворце в Лондоне. Проститься с Елизаветой II можно до дня похорон, 19 сентября. С первых же дней к гробу выстроились огромные очереди. Среди тысяч оказался и футболист Дэвид Бекхэм. Ночью он встал в колонну с обычными англичанами.

    Автор: youtube.com/Guardian News

    «Самым особенным моментом для меня было получение ордена Британской империи. Я взял с собой своих бабушку и дедушку, которые действительно воспитали меня как большого роялиста и поклонника королевской семьи», — рассказал Бекхэм журналистам.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».

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