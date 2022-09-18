«АвтоВАЗ» рассчитывает, что спрос на Lada вырастет до 500 тысяч автомобилей в 2023 году

«АвтоВАЗ» рассчитывает, что в 2023 году спрос на автомобили в России вырастет до 500 тысяч. Об этом 18 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Спрос будет <...> На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600–650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам — миллиону», — заявил Соколов. Он добавил, что совет директоров компании (должность председателя в нем занимает глава Минпромторга Денис Мантуров) поставил перед «АвтоВАЗом» задачу изготовить в 2023 году около 500 тысяч автомобилей.