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    «АвтоВАЗ» рассчитывает, что спрос на Lada вырастет до 500 тысяч автомобилей в 2023 году

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    «АвтоВАЗ» рассчитывает, что в 2023 году спрос на автомобили в России вырастет до 500 тысяч. Об этом 18 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

    «Спрос будет <...> На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600–650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам — миллиону», — заявил Соколов. Он добавил, что совет директоров компании (должность председателя в нем занимает глава Минпромторга Денис Мантуров) поставил перед «АвтоВАЗом» задачу изготовить в 2023 году около 500 тысяч автомобилей.

    Напомним, что «АвтоВАЗ» простаивал в течение почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня — вышла Lada Granta Classic 2022 — первая модель после ухода Renault из России. При этом в начале августа «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение.

    Лишь в последних числах лета волжский автоконцерн заявил, что основное производство и все дочерние компании возвращаются к привычному графику работы.

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