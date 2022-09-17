ОДКБ не достает «шашку из ножен» и надеется на мирное урегулирование между Баку и Ереваном

Для ОДКБ сложилась неприятная ситуация на армяно-азербайджанской границе и в таджико-киргизском приграничье, но организация надеется на решение конфликтов мирным путем. Об этом 17 сентября заявил журналистам глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров.



«Вместе с тем у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем», — сказал он.

