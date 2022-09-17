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    ОДКБ не достает «шашку из ножен» и надеется на мирное урегулирование между Баку и Ереваном

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    2 комментария

    Для ОДКБ сложилась неприятная ситуация на армяно-азербайджанской границе и в таджико-киргизском приграничье, но организация надеется на решение конфликтов мирным путем. Об этом 17 сентября заявил журналистам глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров.

    «Вместе с тем у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем», — сказал он.

    Ранее Сидоров уже говорил о том, что речи о применении ОДКБ военной силы на границе Армении и Азербайджана не идет. При этом в Ереване настаивали, что ждут от союзников именно военной помощи. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что очень недоволен действиями организации.

    17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского лидера Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией.

    По данным Азербайджана, он потерял погибшими 79 военных в результате эскалации на границе с Арменией, ранены почти 300 человек. Потери армянской стороны премьер Никол Пашинян оценивал в 135 человек убитыми, есть «много раненых».

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    ***_12317 Сен 2022 в 20:09
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