В Ереване остались недовольны помощью России на фоне конфликта с Азербайджаном

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что недоволен действиями ОДКБ, последовавшими после просьбы о предоставлении помощи на фоне конфликта с Азербайджаном.
«Мы очень недовольны, естественно. Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, имея связь с народом, мы долго не сможем объяснить ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, естественно, мы сделаем от этого выводы, уже делаем и уже сделали», — цитирует Симоняна 16 сентября «Интерфакс».
Он добавил, что Армения по сей день ждет помощи от России, но в виде более осязаемых шагов, а «не на уровне заявлений и полуслов».