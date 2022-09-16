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    В Ереване остались недовольны помощью России на фоне конфликта с Азербайджаном

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    Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что недоволен действиями ОДКБ, последовавшими после просьбы о предоставлении помощи на фоне конфликта с Азербайджаном.

    «Мы очень недовольны, естественно. Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, имея связь с народом, мы долго не сможем объяснить ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, естественно, мы сделаем от этого выводы, уже делаем и уже сделали», — цитирует Симоняна 16 сентября «Интерфакс».

    Он добавил, что Армения по сей день ждет помощи от России, но в виде более осязаемых шагов, а «не на уровне заявлений и полуслов».

    Армения обратилась в ОДКБ сразу после очередной эскалации на границе с Азербайджаном. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. 13 сентября было созвано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в котором принял, в том числе, президент РФ Владимир Путин. Было принято решение направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки ситуации.

    Вечером 14 сентября стало известно, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта.

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