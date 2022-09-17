Галкин* раскритиковал Минюст за статус иноагента: новости вокруг СВО за 17 сентября

С начала спецоперации прошло уже больше 200 дней Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 17 сентября.

Максим Галкин — иноагент Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов. Тот резко прокомментировал это решение.

— Я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены на своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Начинал, соответственно, еще при Борисе Николаевиче Ельцине и продолжаю делать. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь, — сказал артист в своем Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

«Роснефть» против Германии Компания выпустила заявление, в котором обвиняет Германию в незаконных действиях. Тезисно: решение Германии о передаче активов «Роснефти» во внешнее управление незаконно, оно значит безвозвратную их утрату, и его можно назвать экспроприацией; «Роснефть» рассматривает возможность обратиться в суд; «Роснефть» больше не сможет обеспечивать промышленную и экологическую безопасность немецкого нефтеперерабатывающего завода; «Роснефть» готова обсудить новые параметры контракта, если ей гарантируют оплату сырья и защиту инвестиций.

Байден — о ядерном оружии В интервью каналу CBS президента США спросили, что бы он сказал Путину, если бы тот рассматривал вопрос о применении ядерного или химического оружия. — Не надо, не надо, не надо. Вы измените облик войны так, как ничто со времен Второй мировой, — ответил Байден. — Это будет иметь последствия. Они [Россия] станут большим изгоем в мире, чем когда-либо прежде.

Позже РИА Новости спросило о возможности применения ядерного оружия пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот ответил: «Читайте доктрину, там всё написано».

В упомянутой доктрине есть две причины для применения ядерного оружия: агрессия против России или союзников с использованием оружия массового уничтожения либо угроза самому существованию государства. * Максим Галкин включен в список физлиц-иноагентов.