Эстония призвала НАТО усилить давление на Россию

НАТО должно усилить давление на Россию. С таким заявлением 17 сентября выступила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас на встрече начальников генштабов НАТО, которая транслировалась в онлайне.



Как уточнила Каллас, это нужно в связи с тем, что специальную военную операцию (СВО) на Украине поддерживает значительная часть россиян.



Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по «шенгену», выданному страной. Ранее глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 24 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности прибалтийской страны.

