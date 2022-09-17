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    Эстония призвала НАТО усилить давление на Россию

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    НАТО должно усилить давление на Россию. С таким заявлением 17 сентября выступила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас на встрече начальников генштабов НАТО, которая транслировалась в онлайне.

    Как уточнила Каллас, это нужно в связи с тем, что специальную военную операцию (СВО) на Украине поддерживает значительная часть россиян.

    Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по «шенгену», выданному страной. Ранее глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 24 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности прибалтийской страны.

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